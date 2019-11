Klassentreffen in Radevormwald : Eintauchen in die Vergangenheit der Realschule vor 63 Jahren

Radevormwald Knapp 30 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 1956 der Realschule an der Blumenstraße waren zum Klassentreffen zusammengekommen.

Es wird langsam dunkel, als sich auf dem Marktplatz nach und nach eine Gruppe Menschen einfindet, die sich zunächst noch zurückhaltend begrüßt, dann aber schnell auftaut. Kein Wunder – kennen sie sich doch schon seit vielen Jahrzehnten. Es ist der Abschlussjahrgang 1956 der Realschule an der Blumenstraße, der sich 63 Jahre nach dem Ende der Schullaufbahn zum Klassentreffen wieder trifft. Drei Jahre sei das letzte Treffen her, sagt Egon Rüsing, der eigens aus Düsseldorf nach Rade gekommen ist, um Schulfreunde wiederzusehen – und natürlich auch, um in Erinnerungen zu schwelgen.

„Ich bin ja erst in der dritten Klasse dazugekommen“, sagt etwa Gretel Mott, die von Uedem am Niederrhein angereist ist. „Wir mussten damals ein Diktat schreiben – und die Satzzeichen selbst an die richtigen Stellen setzen. Eine Mitschülerin hat zu mir gesagt: Huste, wenn ein Komma kommt.“ Das habe sie natürlich machen wollen – allerdings sei sie an diesem Tag tatsächlich erkältet gewesen, so dass sie auch dann habe husten müssen, wenn gar kein Komma gesetzt werden musste, erzählt sie lachend.