Kita Wupper in Radevormwald Geburtstagssause mit Verspätung

Auch vor der Kita, rund um den Grillstand, tummelten sich die Besucher, darunter auch langjährige Weggefährten, die bei Grillwurst, Kaffee und Kuchen in Erinnerungen schwelgten. So wie etwa Helga von der Burg und Christa Tobaka: Die beiden Erzieherinnen im Ruhestand denken noch heute sehr gerne an ihre Zeit in der Kita Wupper zurück. Von der Burg arbeitete 30 Jahre lang in der Einrichtung, Tobaka 18 Jahre lang, 14 davon als Leiterin. Christa Tobaka war von 1976 bis 1990 die zweite Leiterin in der Geschichte der Kita, die erste Nachfolgerin von Ilse Kotthaus, die im Mai 1971 die Kita Wupper eröffnete. Auch wenn die Grundmauern des Hauses gleichgeblieben sind, alles andere, sagen von der Burg und Tobaka ein wenig nostalgisch, habe sich stark verändert. Ob sie heute nochmal denselben Beruf ergreifen würden, wissen sie beispielsweise nicht. „Wir hatten früher viel mehr Zeit für die Kinder. In den letzten 40 Jahren ist ja unheimlich viel Schreibkram dazu gekommen“, bedauert Tobaka, die diese Entwicklungen in den letzten Jahren als Leiterin auch schon erlebte. Aber auch die Herausforderungen seien heute ganz andere: Zu viert, hätten sie damals in den 1980er- und 1990er-Jahren 60 Kinder in zwei Gruppen betreut. „Die Kinder waren schon alle etwas älter, zwischen drei und sechs Jahren alt. Wir waren viel draußen in der Natur, haben zum Teil lange Wanderungen mit den Kindern bis nach Eistringhausen unternommen“, erzählt Tobaka.