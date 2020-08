Vandalismus in Radevormwald : Mit Graffiti-Kunst gegen Schmierereien vorgehen

Radevormwald Immer wieder wird die Rückseite der Turnhalle des Familienzentrums an der Kottenstraße beschmiert. Nun hat die Kita-Leitung eine Idee, wie man das Problem lösen kann – über den Ehrenkodex der Graffiti-Szene.

Das Familienzentrum Kottenstraße kämpft seit Jahren gegen die Schmierereien, die immer wieder auf der Rückseite der angrenzenden Turnhalle entstehen (Foto: Familienzentrum). Daniela Niepott, die Leiterin der Kindertagesstätte will jetzt nachhaltig gegen diesen Schandfleck vorgehen. „Eigentlich haben wir mit dieser Wand Probleme, seitdem ich die Kita kenne. Wir streichen die Wand immer wieder, aber das bringt nichts. Nach wenigen Tagen tauchen neue Schmierereien auf der Wand auf“, sagt sie. Seitdem das Familienzentrum um drei weitere Gruppen vergrößert wurde, fällt die verschmutze Wand noch mehr auf. „Wir gehen jeden Tag, auf dem Weg in das Untergeschoss der Grundschule Stadt, an der Wand vorbei und ärgern uns. Das ist nicht schön, deswegen wollen wir jetzt eine Lösung finden.“

Daniela Niepott will an dem Ehrenkodex ansetzen, den es unter Graffiti-Sprayern gibt. Um die unschönen Graffiti-Schriftzüge zu verhindern, will sie die Wand also von einem professionellen Sprayer gestalten lassen. „Wir haben einen Künstler aus Remscheid angefragt, der uns jetzt ein Konzept und ein Angebot für die Gestaltung der Wand erstellt“, sagt Daniela Niepott. Sie stellt sich ein kinderfreundliches und lebensfrohes Graffiti-Bild vor, das die Wand schmücken und die unschönen Kritzeleien verhindern soll. Sie strebt eine zeitnahe Umsetzung an.