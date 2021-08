Bildung in Radevormwald : Rader Kita nominiert für Lesepreis

Bildung in Radevormwald

In den Ferien gab es ein Deutsch-Intensiv-Training. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Kita Sprungbrett ist durch ihre Sprach- und Leserförderung positiv aufgefallen. Leiterin Vera Hänel hatte die Initiative zur Bewerbung ergriffen.

(s-g) Das Team der Kita Sprungbrett freut sich über die Nominierung für den Deutschen Lesepreis 2021. In der Preiskategorie „Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas“ steht die Radevormwalder Einrichtung auf der Liste jener Kindertagesstätten, die die vom Verein Fröbel e.V. gestiftete Auszeichnung erhalten könnten. Fröbel ist ein überregionaler freigemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Lesepreis ist eine Initiative von Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung und wird seit 2013 verliehen.

Vera Hänel, die Leiterin der Kita Sprungbrett, hatte die Initiative zur Bewerbung ergriffen. Dass die städtische Einrichtung in die engere Wahl gekommen ist, liege vor allem an zwei Projekten, erklärt sie: „Zum einen haben wir ein Programm für Kindergartenkinder, die nicht gut Deutsch können, zum anderen einen Deutsch-Intensiv-Kursus in den Ferien.“ Über das letztere Angebot hatte unsere Zeitung jüngst berichtet.