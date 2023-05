Kita in Radevormwald „Kinder haben Recht auf eigene Meinung“

Das Projekt „Wir sind unschlagbar“ findet seit nunmehr drei Jahren im Oberbergischen Kreis statt und läuft im Rahmen des in allen Einrichtungen erarbeiteten Schutzkonzeptes. Dabei handelt es sich um einen Leitfaden, der auch Erziehern eine fundierte Vorgehensweise an die Hand gibt, wie sie sich im Fall von häuslicher Gewalt oder Kindesmissbrauch zu verhalten haben. Auch in der Kita Wupper, bestätigt Leiterin Gelwig-Götz, wissen die Erzieher genau, an welche Stellen sie sich im Fall des Falles wenden müssen.