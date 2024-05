Bildung in Radevormwald Kita-Neubau soll im Sommer abgeschlossen sein

„Aktuell und in den nächsten Tagen sind die Maler an der Arbeit, die Wände wurden gespachtelt und nun mit Malervlies beklebt und gestrichen. Der Fliesenleger ist bereits fertig. Die Elektriker verlegen die Kabel für die Beleuchtung in den Decken damit im Anschluss die Akustikabhangdecken eingebaut werden können“, schildert die Verwaltung den Stand der Dinge.