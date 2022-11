Kita in Radevormwald Kita-Kinder wünschen sich ein Baumhaus

Die desolaten Spielgeräte seien abgebaut worden – mit interessanten Folgen. „Wir hatten plötzlich sehr viel mehr Platz im Freien. Das war klar. Aber dass sich das Spielverhalten der Kinder geändert hat, war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten“, sagte Sylvia Köster. Just in dieser Zeit hätten einige Kolleginnen eine Fortbildung zu Thema „Außengelände für und mit Kindern naturnah gestalten“ des Vereins für Psychomotorik in Bonn besucht. Im Rahmen dieser Fortbildung sei ein Baumhaus vorgestellt worden. „Der Referent meinte auch, dass wir mit unserer großen Wiese und dem üppigen Außenbereich sehr gut für so ein Baumhaus geeignet wäre“, sagt die Einrichtungsleiterin. Die Idee, auch so ein Baumhaus auf der „Himmelswiese“ zu bauen, sei damit endgültig geboren gewesen.