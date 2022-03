Kindergarten St. Marien in Radevormwald : Spannende Entdeckungen im Reich der Krabbler

Radevormwald Zu Beginn wurde den Kindern ein Bilderbuch gezeigt, in dem kindgerecht die Angst vor Spinnen thematisiert wurde. Welche sich am Ende als völlig unbegründet darstellt.

Zu Beginn wurde den Kindern ein Bilderbuch gezeigt, in dem kindgerecht die Angst vor Spinnen thematisiert wurde. Welche sich am Ende als völlig unbegründet darstellt. Nach einem tollen Zuordnungs- und Suchspiel im Außengelände, gingen die Jungs und Mädchen mit Lupengläsern bewaffnet dann auf eigenständige Suche nach allem was draußen so krabbelt. Der Abschluss im Außengelände wurde mit einem gemeinsamen Spiel begangen, bevor jedes der Kinder ein eigenes Ohrwurmhotel für zu Hause herstellen und gestalten konnte. Am Ende gab es viele glückliche Kindergesichter und den Entschluss, bei dem wöchentlichen gemeinsamen Waldvormittag ebenfalls auf Insektensuche zu gehen.