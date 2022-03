Städtische Kita Wupper : Kinder basteln Frühlingsdekoration für Apotheke

Wupperorte Bei der Umsetzung konnten die Kinder ihre eigene Vorstellung von einer Blume und einem Schmetterling verwirklichen, so dass ein buntes Gesamtkunstwerk mit vielen individuellen Bastelarbeiten entstand.

Daraus entstand die Idee, diese Tradition in der aktuellen Corona-Situation wieder aufleben zu lassen und den Kindern somit eine Plattform zu ermöglichen, ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Apothekeninhaberin Christina Dargel war sofort von dem Vorschlag, dass die Vorschulkinder die Frühlingsdekoration gestalten, angetan. Gemeinsam fiel die Entscheidung auf eine Dekoration aus Schmetterlingen und Blumen. Bei der Umsetzung konnten die Kinder ihre eigene Vorstellung von einer Blume und einem Schmetterling verwirklichen, so dass ein buntes Gesamtkunstwerk mit vielen individuellen Bastelarbeiten entstand. Das schöne Ergebnis kann nun im Schaufenster der Wupper-Apotheke an der Keilbecker Straße 62 an der Wupper bewundert werden.