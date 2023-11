St. Martin in Radevormwald Kinderstimmen sorgen für strahlende Gesichter

Dann setzte sich der Zug auch schon in Bewegung, im Gänsemarsch bewegten sich die Kinder mit Eltern und Kita-Mitarbeiterinnen an der Hand durch den heimelig beleuchteten Speisesaal – sehr zur Freude der älteren Herrschaften, die sich sichtlich über den kräftigen Kindergesang freuten, mitklatschten und auch ihrerseits bei „Laterne, Laterne“ oder dem St.-Martins-Lied „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ ihre Stimmen erklingen ließen. Sylvia Köster freute sich auch über den gelungenen Besuch. „Es ist immer toll, die strahlenden Gesichter und Augen der Senioren zu sehen. Ich glaube, das kommt hier wirklich sehr gut an“, sagte sie. Auch bei Mia und ihrem Bruder Ben ist die Freude zu sehen. „Ich bin ja schon in der ersten Klasse, aber mein Bruder ist noch in der Kita“, sagte das Mädchen, das auch als Schulmädchen noch gerne mitlief.