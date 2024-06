Wirtschaft in Radevormwald Gira-Kindergarten kommt ins ARD-Morgenmagazin

Info

Unternehmen Die Firma Gira Giersiepen GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Komplettanbietern für elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1905 gegründet. Auf dem Gebiet des „Smartbuilding“ gilt Gira als Vorreiter. Systeme des Radevormwalder Unternehmens finden sich unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew und im Stephansdom in Wien.