Christen in den Wupperorten : Kirchengemeinde plant einen „Kreuzgarten“

Die evangelische Kirche am Siedlungsweg in Dahlerau. Hier soll auf dem Rasenstück zwischen Gotteshaus und Friedhof der Kreuzgarten entstehen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald In der Karwoche soll an der evangelischen Kirche in Dahlerau den Gläubigen ermöglicht werden, sich mit den Themen Glauben, Leiden, Leben zu beschäftigen. Auch der Opfer der Corona-Pandemie wird gedacht.

Die Corona-Pandemie macht es für die Kirchengemeinden nicht leicht, die hohen christlichen Fest zu feiern. Andererseits befördert die Krise auch den Ideenreichtum.

Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau bereitet für die Karwoche etwas Besonderes vor. „Der ,Kreuzgarten’ in Dahlerau bietet ab Montag während der ganzen Karwoche verschiedene Möglichkeiten, sich mit dem Kreuz, Glauben, Leiden und Leben auseinanderzusetzen. Dazu passt der Ort neben Kirche und Friedhof“, erklärt Pastor Albrecht Keller. Am Wochenende soll auf der Wiese an der evangelischen Kirche am Siedlungsweg dieser Garten eingerichtet werden

Info Zwei Gemeinden wurden im Jahr 2020 zu einer Fusion Die Vereinigung der zuvor getrennten evangelischen Gemeinden in den Ortschaften Remlingrade und Dahlerau wurde offiziell zum 1. Januar 2020 vollzogen. Der Beschluss zur Fusion war 2019 genehmigt und von beiden Presbyterien gebilligt worden. Das erste gemeinsame Jahr wurde geprägt von der Corona-Pandemie.

Im vergangenen Jahr hatte die 2020 neu fusionierte Gemeinde einen Kreuzweg zwischen Remlingrade und Dahlerau angelegt. „Das war in den ersten Wochen der Pandemie“, erinnert sich Pastor Keller. Die Idee, einen Kreuzweg anzubieten, sei zwar schon vorher da gewesen, „aber dieser sollte in der Kirche aufgebaut werden“. Stattdessen, unter dem Eindruck der Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen, entschied man sich für den Kreuzweg im Außenbereich. Die Resonanz war sehr gut.

Den nun geplanten Kreuzgarten beschreibt der Geistliche so: „An mehreren Stationen zu bestimmten regionalen, aber auch weltweiten Themen finden sie an den Kreuzen neben der Kirche die Möglichkeit zum Innehalten, still werden und zum Nachdenken. An jedem Kreuz wird ein konkretes Thema des Leide(n)s aufgenommen und weitergeführt.“

Ein Kreuz ist den Toten der Corona-Pandemie gewidmet. Ein weiteres erinnert an die schreckliche Bluttat, die sich im Februar in Radevormwald ereignet hat, als eine ganze Familie ausgelöscht wurde. Ein anderes Kreuz wiederum erinnert an die Toten der Eisenbahnkatastrophe von Dahlerau, die sich am 27. Mai zum 50. Mal jährt. Weiterhin es Aktionen, Gedankenimpulse und Lieder zum Thema Leiden, Leben, Glauben und Hoffen geben.

„Die Gemeinschaft von Mensch zu Mensch in den Gemeinden leidet durch die Pandemie“, sagt Pastor Albrecht Keller. Gespräche mit Gemeindemitgliedern zeigen ihm, dass das Durchhaltevermögen bei vielen Menschen nachlässt. „Besonders bei den alten Menschen ist das zu spüren, da herrscht teilweise Verzweiflung über die schon so lange dauernde Einsamkeit und Isolation“, sagt er. „Das höre ich regelmäßig bei Hausbesuchen.“ Dabei hält der Pfarrer natürlich die nötigen Abstände ein. „Zum Beispiel, indem ich das Gespräch durchs Fenster führe.“ Doch auch bei jüngeren Menschen, etwa in den Familien, nehme die Ermüdung durch die lange Pandemie und die derzeit noch schleppende Fortschritte zu.