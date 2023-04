Waldschäden in Radevormwald Kirchengemeinde pflanzt 2500 Bäume

Info

Exkursion Wer sich über die Wälder in Radevormwald, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft informieren möchte, hat dazu Gelegenheit bei einer Exkursion der VHS Oberberg unter dem Titel „Der Wald in Radevormwald – Geschichte, Holznutzung, Jagd, Klimawandel“. Auf dieser zweieinhalbstündigen Wanderung durch den Kollenberg werden diese Themen von Bernhard Priggel, der mehr als 36 Jahre Förster in Radevormwald war, besprochen. Die Wanderung findet statt am Sonntag, 4. Juni, 14.30 bis 17 Uhr. Die Teilnahme kostet acht Euro.