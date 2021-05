Kirche in Radevormwald : Pfingstgottesdienst im Freien mit Segens-Aktion

Radevormwald Der Anlass am 23. Mai soll zugleich Start einer Aktion sein, an der sich 20 Landeskirchen beteiligen. Im Alltag sollen „Segenstankstellen“ entstehen, Aufkleber mit einem QR-Code und ermutigenden Botschaften gehören dazu.

„Viele Menschen sehnen sich nach etwas, was der Seele gut tut, Kraft und Mut und Ausdauer in dieser schwierigen Situation gibt“, erklärt Pfarrerin Manuela Melzer. „Segen ist so eine Kraftquelle – eine erlebbare Verbindung zwischen Himmel und Erde.

Der Gottesdienst greift daher das Motto der Initiative „Ich brauche Segen“ auf, an der über 20 Landeskirchen beteiligt sind und die das Ziel hat, mitten im Alltag „Segenstankstellen“ aufzustellen. Segen, wo man ihn vielleicht nicht vermuten würde – an der Tankstelle, der Bäckerei, einem Bürofenster, einem geparkten Auto, dem Gemeindeschaukasten, etc. Mithilfe von Karten oder kleinen Plakaten, kann sich jeder über einen QR-Code einen Segenszuspruch aus der Bibel per Smartphone zusprechen lassen.