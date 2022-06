Lutherische Kirchengemeinde : Kirchencafé öffnet neu am Sonntag

Gudrun Henseler (links), Sabine Suppes und Hilda Wessa (r.) in der neuen Teeküche der Sakristei in der lutherischen Kirche. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Nach der Corona-Zwangspause wird nun am 19. Juni wieder nach dem Gottesdienst eingeladen. Auch die neue Teeküche in der Sakristei kann dann besichtigt werden.

Wenn am Sonntag, 19. Juni, das Kirchencafé im lutherischen Gotteshaus an der Burgstraße wieder stattfindet, gibt es für die Besucher auch ein Gläschen Sekt. Üblich sei das eigentlich nicht, sagt Gudrun Henseler von der Gruppe „Pro Stift“. Doch nachdem das Kirchencafé wegen der Corona-Pandemie so lange nicht stattfinden konnte, soll zur Wiedereröffnung nun angestoßen werden. Ansonsten wird die Besucherinnen und Besucher das beliebte Angebot von selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Tee erwarten. Für jene, die gerne etwas Pikantes möchten, gibt es auch Canapes. Wie immer steht das Kaffee nach dem Gottesdienst für die Gäste bereit, also gegen 11 Uhr.