Familiendrama in Radevormwald : Entsetzen, Wut und Schmerz in der Stadt

Die reformierte Kirch am Markt war am Sonntag ein Ort für die Trauernden Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Am Sonntag öffnete die reformierte Kirche am Markt ihre Pforten für Menschen, die an die Opfer der Familientragödie in Bergerhof gedenken wollten. Der Anteilnahme war groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Schon kurz nach 14 Uhr brennen in der reformierten Kirche am Marktplatz zahlreiche Teelichter in Gedenken an die Opfer der Tragödie, die sich Freitagnachmittag in Bergerhof ereignet hat. An diesem Sonntag trauert Radevormwald um eine Familie. Nach aktuellen Ermittlungen hat ein Familienvater seine Frau, die beiden Töchter und die Schwiegermutter erstochen. Nach dieser Tat legte er ein Feuer in dem Haus an der Elberfelder Straße und nahm sich selber das Leben.