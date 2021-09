Evangelische Jugend Radevormwald : „KinderTag“ im Paul-Gerhardt-Haus

„Die Kinder werden sich an dem Tag kreativ austoben, spielen und generell ganz viel Spaß haben“, kündigt Robin Köster an. Foto: Jürgen Moll

Die evangelische Jugend Radevormwald meldet sich aus der Sommerpause zurück. Nach den zwei gelungenen Freizeiten in den Ferien geht es nun wieder weiter – und zwar mit dem „KinderTag“. Diese Veranstaltung findet am kommenden Samstag, 25. September, von 10 bis 16 Uhr statt. Ort ist das Paul-Gerhardt-Haus.

„Die Kinder werden sich an dem Tag kreativ austoben, spielen und generell ganz viel Spaß haben“, kündigt Robin Köster an, der derzeit als dualer Student in der Jugendarbeit tätig ist. „Mittags wird es dann auch was Leckeres zu Essen geben.“