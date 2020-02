Klinik in Radevormwald : Ein Rundgang nimmt Kindern die Angst vor dem Krankenhaus

Klinik in Radevormwald

Radevormwald Jungen und Mädchen des Awo-Kindergarten Lily Braun durften einen Blick hinter die Kulissen des Sana Krankenhauses werfen.

Der etwa zweistündige Besuch im Sana-Krankenhaus beginnt mit einem fiktiven Armbruch. „Stellt euch vor, ihr habt euren Arm gebrochen. Wo müsst ihr dann hin?“, fragt Dr. Bendick. „Zum Doktor!“, heißt es verhalten aus dem Mund einiger kleiner Besucher, andere wissen schon, dass sie ins Krankenhaus müssen. Wohin konkret, erfahren sie umgehend: „Ihr kommt dann erst mal in die Zentrale Notaufnahme, wo ihr genauer untersucht werdet.“ Und dahin ging es für Besuchergruppe später auch.

Vorher wird geröngt und die entstandenen Bilder und noch ein paar andere mehr mit heiterem Körperteileraten betrachtet. Der Arm wird eingipst und das Herz abgehorcht – die Dreikäsehoch sind gespannt bei der Sache. Und zeigen sich teilweise wahrlich überrascht, dass sie ihr eigenes Herz hören können. Nach diesen spannenden Erfahrungen wird die Rundreise durch das Krankenhaus mit einem Krankenbesuch auf der Station – inklusive Ständchen und Genesungswünschen – fortgeführt. Zum Abschluss geht es in die Cafeteria, wo Küchenchef Michael Stäbe und sein Team leckeren Kakao und Süßigkeiten vorbereitet haben. Als Erinnerung an den Krankenhaustag erhalten die Kinder dann einen Teddy geschenkt. „Diesen Teddy bekommen auch alle Kinder, die bei uns operiert oder in der Ambulanz behandelt werden müssen“, erklärt Nele Bendick.