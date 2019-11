In Radevormwald : Kinderbetreuung als Wettbewerbsvorteil

Radevormwald 30 Kinder werden in der Gira-Kita von fünf Erziehern, einer Auszubildenden und zwei Hauswirtschaftskräften ganztags betreut.

„Im Wettbewerb um die Talente und hochqualifizierten Fachkräfte ist unsere Kindertagesstätte ein dickes Pfund, mit dem wir auf dem Arbeitsmarkt wuchern können“, ist sich Lisa Kotthaus sicher. Die Personalmanagerin ist beim familiengeführten Gebäudetechnikspezialisten Gira in Radevormwald unter anderem für das Themenfeld „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zuständig. Im Herbst 2014 hatte das mittelständische Technologieunternehmen unmittelbar an der Firmenzentrale die Gira-Kita eröffnet – in einem schmucken Neubau. Jetzt haben Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher vom Betreiber Kita|Concept im Rahmen des alljährlichen Laternenfests den fünften Geburtstag der Einrichtung in Anwesenheit von Gira Geschäftsführer Steffen Zimmermann gefeiert. „Hier zeigt sich, dass unsere Mitarbeiter richtiggehend stolz darauf sind, dass das Unternehmen diese Kinderbetreuung anbietet“, ist Personalerin Kotthaus überzeugt. „Mit unserer Kita unterscheiden wir uns von den meisten mittelständischen, aber auch vielen größeren Unternehmen.“