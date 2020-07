Ferienspaß in Radevormwald : Kinder stöbern in uralten Akten

Radevormwald Iris Kausemann öffnete für den Rader Ferienspaß die Türen des Stadtarchivs für junge Forscher. Die Kinder brachten nicht nur eine große Portion Neugier mit, sondern auch kleine Forschungsaufträge für ihre eigene Familiengeschichte.

Sechs Kinder nehmen am Donnerstagnachmittag am Ferienangebot im Stadtarchiv teil – und in allen weckt die Archivarin die Forscherlust. „Ich wusste gar nicht, was hier alles in den Regalen steht“, sagt Felix. Weil er die vielen Akten gerne mal unter die Lupe nehmen wollte, habe er sich sofort zu dem Besuch im Archiv angemeldet. Währenddessen hat Maya (8), das einzige Mädchen an diesem Nachmittag, noch einen ganz anderen Wunsch im Gepäck: „Vielleicht finde ich hier ja auch Informationen über meine Familie“, sagt sie, „zum Beispiel über meine Uroma.“ Viele der Kinder haben kleine Forschungsaufgaben mitgebracht. Als Iris Kausemann schließlich das große Heiratsregister aus dem frühen 20. Jahrhundert hervorzaubert, machen sich die kleinen Forscher dann auch aufmerksam auf die Suche nach bekannten Namen. „Hier stehen alle Paare drin, die damals geheiratet haben“, erklärt Maya, „ich finde es sehr spannend, so viel über die Menschen von früher zu erfahren.“