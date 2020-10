Jugendzentrum in Radevormwald : Kinder lernen, sich zu behaupten

Radevormwald In der Bewegungswoche des Jugendzentrums „Life“ auf der Brede stand Selbstverteidigung im Fokus. Die Kinder lernten dabei von Selbstverteidigungs-Trainer Eugen Fuchs, ihre Grenzen zu setzen.

Zwölf Kinder verbringen die erste Woche der Herbstferien im Jugendzentrum „Life“ auf der Brede. Die Mädchen und Jungen, die an der Bewegungswoche teilnehmen, treffen sich bis Freitag täglich, um sich gemeinsam zu bewegen, zu spielen und die Natur zu erleben. Betreut wird die Bewegungswoche von Isabelle Skora und Lisa Fricke. Die Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs wollen mit der Bewegungswoche die Freude an Sport und Spiel wecken, den Kindern aber auch zu mehr Selbstvertrauen- und Bewusstsein verhelfen.

„In dieser Woche dreht sich alles um Bewegung und um die verschiedenen Facetten. Bewegung ist nämlich nicht nur Sport, sondern auch Lebensfreude oder Selbstverteidigung“, erläuterte Isabelle Skora. Nachdem sich die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren am Montag in der Sporthalle mit Springen und Schwingen austoben konnten, begann am Dienstag der Selbstverteidigungskurs. Trainer Eugen Fuchs von der Wing Chun Selbstverteidigungsschule mit Sitz an der Kaiserstraße in Radevormwald lernte die Mädchen und Jungen in der Turnhalle auf der Brede kennen.