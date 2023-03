Kindertagesstätte in Radevormwald Kinder lernen die Arche Noah kennen

Es ist eine lustig anzusehende Mischung aus ausgelegten, weichen Sportmatten und Theaterbühne, die in der kleinen Turnhalle der evangelischen Kindertagesstätte Kottenstraße am Mittwochvormittag zu sehen ist. Als die 25 Kinder der Ü3-Gruppen hereinkommen, wird klar, wofür die beiden an sich gegensätzlichen Gegenstände dort aufgebaut sind. Denn neben den Erzieherinnen ist auch Pfarrerin Manuela Melzer mit in der Turnhalle. Es ist die erste Kinderbibelwoche, die in der evangelischen Kita stattfindet. „Ich fand das eine super Idee, als die Kita-Mitarbeiterinnen auf mich zugekommen sind – denn es ist natürlich etwas anderes, wenn man eine der Geschichten aus der Bibel einmal ausgiebiger und länger erzählen kann“, sagt die Pfarrerin.