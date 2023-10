Sport in Radevormwald Viel Spaß beim Handballcamp

In der ersten Herbstferienwoche nahmen 33 Kinder am swr.Handballcamp in Radevormwald teil. Elf Mädchen und 22 Jungen im Alter von acht bis zwölf waren mit Begeisterung dabei. Neue Spiele, Teambuilding und viele sportliche Elemente standen auf dem Programm. Am Ende gab es für jeden ein T-Shirt. Geleitet wurden die Einheiten vom Radevormwalder Trainer-Team mit Inés, Jule, Kim, Tom, Nele und Frank sowie Giuli aus Strombach. Die HSG Rade/Herbeck bedankt sich bei der swr. Das Essen kam von Feinkost Engstfeld. Dank geht auch an die helfenden Eltern.