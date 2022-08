Ferienspaß in Radevormwald : Kinder erkunden mit viel Elan die Stadt

Radevormwald Bei der Stadtrallye des Heimat- und Verkehrsvereins im Programm des Ferienspaß ging es diesmal wieder lebhaft zu. Die Kinder seien besonders motiviert gewesen, sagt Elke Steinkamp vom Vorstand.

Und so ging es im Foyer des Museumsgebäudes an der Hohenstraße um 9.30 Uhr recht lebhaft zu, als die Blätter mit den Fragen, die beim Rundgang durch die Stadt beantwortet werden müssen, verteilt wurden. Der zehnjährige Max ist an diesem Morgen auch dabei. Ein wenig mit der Historie seiner Heimatstadt hat er sich schon beschäftigt. „Wir sind schon einmal mit der Schule durch die Stadt gegangen“, erzählt er. Seine Mutter Judith Kistner hat ebenfalls ein Faible für die Vergangenheit, wie sie einräumt. „Mein Großeltern hatten einen Bäckerladen“, erzählt sie. „Das war Bäckerei Weyer.“ Ihr Opa sei dann immer mit seinem Lieferwagen über die Dörfer gefahren. „Ich denke manchmal, das hätte mir auch gut gefallen“, meint Kistner und lächelt. Auch die sportliche Historie der Stadt, die so viele bekannte Athletinnen und Athleten hervorgebracht hat, findet sie faszinierend, sagt sie.