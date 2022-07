Ferienspaß in Radevormwald : Waldbewohner bekommen Besuch

Jägerin Denise Wilms ist mit der siebenjährigen Eleonora auf einem Hochsitz bei Remlingrade. Im Rahmen des Ferienspaßes konnten Kinder Tiere beobachten. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Im Rahmen des Ferienspaß-Programms waren rund 20 Kinder mit Jägerinnen und Jäger auf den Hochsitzen in den Jagdbezirken unterwegs, um gemeinsam Tiere des Waldes zu beobachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es herrscht viel Betrieb am Parkplatz hinter dem Rathaus. Es ist Mittwochabend, noch ist es schwül-warm, gleich werden ein paar Tropfen vom grauen Himmel fallen. Viele Kinder sind da, aufgeregtes Gemurmel. Dazu sehr viele Erwachsene, zum großen Teil in grüner Kleidung und mit Hunden an der Leine. Plötzlich erklingen Jagdhörner, Claudia Möllney vom Hegering Radevormwald erklärt: „Jetzt werden die Jäger herbeigerufen, das ist das Aufbruchssignal.“ Das merken auch die Hunde, die unruhig werden, manche winseln – nur nicht der große Hund, den Claudia Möllney an der Leine hat. „Er ist schon alt und hört nicht mehr so gut“, sagt sie und schmunzelt. Trotzdem will er natürlich dabei sein.

Die Kinder sammeln sich, werfen noch letzte Blicke auf den Wagen der Rollenden Waldschule, dort sind viele Waldbewohner ausgestopft zu sehen – Eichhörnchen, Wildschwein, Eule, Rehkitz oder Wiesel. „Hoffentlich könnt ihr gleich viele der Tiere auch in echt sehen“, sagt Hegering-Vorsitzender Volker Grossmann.

Info Verein kümmert sich um Kitzrettung Rettung Rehkitze werden von ihren Müttern, den Ricken, gerne im hohen Gras abgelegt. Wird das gemäht, bedeutete das oft den Tod der Jungtiere. Daher durchstreiften Freiwillige vor dem Mähen immer die Wiesen. „2021 hat sich in Rade der Verein ‚Rader Kitzretter‘ gegründet, dessen Vereinsziel es ist, die Suche nach Kitzen mit der Hilfe von Drohnen zu finanzieren. Wir zahlen Drohnenbesitzern eine Aufwandsentschädigung“, sagt Wilfried Loh. Kontakt Wer den Verein unterstützen möchte, kann über die Internetseite den Kontakt suchen. rader-kitzrettung.de

Der Hegering bietet wieder einmal im Rahmen des Ferienspaßes einen interessanten Abend für Kinder an – „Auf der Pirsch… mit dem Jäger zum Hochsitz“, so heißt das Angebot. „Wir bieten das schon seit einigen Jahren an - und es wird regelmäßig so gut genutzt, dass wir immer eine Warteliste haben“, sagt Claudia Möllney. 20 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren sind am Mittwochabend gekommen. Und nach kurzen, einleitenden Worten durch den Hegeringleiter geht es auch schon an die Aufteilung. Es ist eine Eins-zu-eins-Betreuung – jedes Kind geht mit einer Jägerin oder einem Jäger auf einen der Hochsitze in den insgesamt 13 Jagdbezirken in den Wäldern rund um Radevormwald. „Ihr habt ein schönes Abenteuer vor euch, ich wünsche euch, dass ihr ganz viele Tiere durchs Fernglas sehen könnt“, sagt Grossmann. Die siebenjährige Eleonora fährt mit Jägerin Denise Wilms zu einem Hochsitz in der Ortschaft Remlingrade. Das Mädchen ist sichtlich aufgeregt und redet ohne Punkt und Komma, während sie mit ihrer Begleiterin durch die Wiese zu dem Hochsitz läuft. „Ich bin seit fünf Jahren Jägerin, darauf gekommen bin ich durch meinen Lebensgefährten, der ebenfalls Jäger ist. Meine Motivation ist der Tierschutz“, sagt Denise Wilms. Davon hat auch Eleonora schon gehört. „Die Jäger schießen die Tiere ja nicht nur, sie helfen ihnen auch“, sagt sie ernsthaft. Auch wenn sie vor dem Gewehr, das Denise Wilms aus dem Kofferraum ihres Jeeps holt, dann doch Respekt hat. „Das trägst lieber du, das mag ich nicht“, sagt das Mädchen.

Am liebsten würde die Siebenjährige gerne einen Fuchs sehen, sagt sie. „Das wäre toll!“ Dafür müssten sie aber vor allem eines sein – ganz still, sagt Denise Wilms zurück. „Sehr wahrscheinlich ist, dass wir Rehe oder Hasen sehen. Die kommen in der frühen Abendzeit schon raus. Wildschweine kommen eher später – aber wir haben hier ein Maisfeld neben dem Hochsitz. Da gehen sie gerne rein, vielleicht haben wir ja Glück“, sagt die Jägerin.

Es ist nicht nur Beobachtung, was die Kinder mit den Jägerinnen und Jägern machen. Es geht auch um Information. Etwa über die Kitz-Rettung. Davon berichtet Denise Wilms. „Das ist schön“, kommentiert Eleonora. Und fragt dann: „Aber wie findet die Reh-Mama ihr Kitz wieder?“ Denise Wilms antwortet: „Das ist interessant – Rehe haben ein Tränensekret, das die Mama über ganz weite Entfernungen riechen kann.“ Darüber staunt die Siebenjährige sichtlich.

Am Hochsitz angekommen, klettern die beiden nach oben. „Ich gucke erst einmal, ob nicht Wespen ein Nest darin gebaut haben. Die sind ganz schön schnell damit“, sagt Denise Wilms, kann aber direkt Entwarnung geben. Im Inneren ist es recht spartanisch – aber immerhin gibt es so viel Platz, dass der Jäger dort auch schlafen könnte. „Jetzt bleiben wir ein paar Stunden hier. Mal sehen, was wir so alles entdecken“, sagt die Jägerin.

Später am Abend wird Eleonoras Wunsch in Erfüllung gehen. „Wir haben das große Glück gehabt, einen Fuchs zu sehen, dazu noch ein Hase und mehrere Rehe“, erzählt Denise Wilms.

Als es dunkel geworden ist, versammeln sich die Kinder und ihre Jäger-Begleitungen wieder auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Zum Austausch ihrer Erlebnisse und Beobachtungen natürlich. „Aber auch zum Schüsseltreiben. So nennen wir Jäger es, wenn es etwas zu essen gibt. Eigentlich wollten wir grillen, das ging dann aber nicht, daher gibt es eine kalte Brotzeit und Getränke“, sagt Claudia Möllney.