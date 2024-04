Katholische Gemeinde in Radevormwald Kinder feiern ihre Erstkommunion

Im Gegensatz zu Hückeswagen, wo in der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt am Sonntag die Erstkommunion auf Wunsch der Eltern an nur einem Tag gefeiert wurde, gibt es in der anderen Hälfte der Pfarreiengemeinschaft, in Radevormwald, wieder zwei Feiern. Die erste, an der 16 Kinder teilnahmen, fand am Weißen Sonntag am vergangenen Wochenende um 12 Uhr statt.