Gemeindeleben in Radevormwald Ein unvergesslicher Kindertag

Das Angebot, offen für alle Kinder, wird in der Regel auch gerne von Familien genutzt, die nicht der Gemeinde angehören, stellt die Jugendleiterin fest: „Wir sind ein konfessionsoffenes Angebot. Jeder ist bei uns herzlich willkommen.“ So hatte auch Louis zum Kindertag gefunden. Er gehört nicht der Gemeinde an, kommt aber aus Radevormwald und war erstmals dabei. „Hier könnte ich jeden Tag mitmachen“, schwärmt der Zehnjährige. Den ganzen Tag zu spielen und zu toben, „ist schon ein bisschen anstrengend“, sagt er. „Aber es macht einfach sehr viel Spaß.“ Besonders gut gefallen und geschmeckt, habe ihn bisher das Pizzabacken, berichtet er. Als sich nämlich die Mittagspause näherte, knurrte bei einigen bereits der Magen. Also legten die Kinder, natürlich unter Anleitung, Hand an, um sich selbst ein köstliches Mittagessen zu bereiten. Und was gibt es Leckeres für Kinder als selbstgemachte Pizza? Nicht nur für Louis ein echter Höhepunkt, doch zu diesem Zeitpunkt stand ein noch größerer aus: der Besuch im Remscheider Hugodrom, ein echtes Spielparadies der Spiel-, Sport- und Freizeitartikelherstellers Hudora.