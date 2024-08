Ferienspaß in Radevormwald Mutige Kinder erleben den ersten Segelflug

Aufmerksam sitzen die Kinder am Samstagmorgen im Schulungsraum des Luftsportvereins Radevormwald (LSV) auf dem Flugplatz Leye und lauschen den Hinweisen von Patrick „Patze“ Hirschauer. Auf die weiße Wand projiziert der Fluglehrer Fotos der Flugmaschinen – einen ASK21-Schulungsdoppelsitzer sowie ein ASK13-Holzflugzeug –, mit denen die Kinder an diesem Vormittag in Begleitung eines versierten Piloten fliegen werden.