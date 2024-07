Ferienspaß in Radevormwald Dank Sonnenenergie zum Schokofondue

Neugierig schauen die Kinder dabei zu, wie Catja Dyhr das Modell einer kleinen Dampfmaschine in Bewegung setzt: Mit einem Feuerzeug entzündet die Mitarbeiterin der Deutschen Umwelt-Aktion ein Stück Trockenbrennstoff und führt es in die Maschine ein. Nach kurzer Zeit setzen sich die Kolben in Bewegung. Aus der Maschine dringt Rauch. Dyhr erklärt, wie die Energieumwandlung durch Verbrennung und Wasserdampf funktioniert. Für einige der teilnehmenden Kinder längst kein Geheimnis mehr. Eine große Version der Dampfmaschine kennen einige von ihnen beispielsweise aus dem Wülfing-Museum. Und dass diese Art der Energie eigentlich nicht so gut für die Umwelt ist, das wissen die älteren Kinder auch.