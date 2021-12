Schullandschaft in Radevormwald : KGS verzeichnet weniger Anmeldungen

Moderne Pädagogik mit digitalen Medien: Der Digitalbeauftragte der Stadt Radevormwald, Maik Kranjc-Dohlien, mit Klassenlehrerin Anja Ahlemann vor den I-Pads, deren Anzahl künftig noch steigen wird. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Image der Lindenbaum-Schule hat gelitten. Dabei galt sie wegen des familiären Flairs als beliebt. Viele Eltern sind verunsichert: Die Schule wird an einem anderen Standort neu gebaut. Kein Kind wird auf einer Baustelle unterrichtet.

Mit einem gewaltigen Imageproblem scheint derzeit die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum zu kämpfen. Eigentlich sollen im Sommer 2022 wieder zwei Eingangsklassen gebildet werden, aber der Zuspruch nach den Anmeldeterminen war deutlich geringer als sonst üblich. „Wir glauben, dass viele Eltern Angst haben, dass ihre Kinder in den kommenden Jahren auf einer Baustelle unterrichtet werden, was nicht stimmt“, sagt Britta Knorz vom Amt für Schule, Kultur und Sport.

Zum Hintergrund: Während die Verbundschule Bergerhof/Wupper am Standort in Bergerhof auf dem vorhandenen Gelände neu gebaut wird, bekommt die KGS in den nächsten Jahren einen Neubau auf einem freien Grundstück an der Elberfelder Straße in Richtung Kommunalfriedhof, weil der Platz in dem vorhandenen Gebäude an der Kaiserstraße/Bredderstraße zu knapp geworden ist. Das hat aber auf die pädagogische Qualität keinerlei Einfluss, bekräftigen Schulleitung und Schulamt.

Info Die Digitalisierung schreitet weiter voran Standard Aus technischer Sicht gibt es an der KGS Lindenbaum überhaupt keine Nachteile, „diese Schule wird genauso wie die anderen Schulen digital aufgerüstet“, sagt Maik Kranjc-Dohlien. Alle Radevormwalder Schulen würden gleich ausgestattet, diesen Standard habe die Stadt 2020 festgelegt. Ausstattung „Wenn der Neubau steht, zieht die komplette technische Ausstattung mit an den neuen Standort“, sagt er. So seien die KGS-Kinder auf dem identischen Standard und Niveau wie die anderen Grundschulkinder auch. Digitalisierung Die Digitalisierung schreitet nach Angaben von Kranjc-Dohlien auch in den kommenden Monaten voran: So werden sukzessive die interaktiven Whiteboards durch interaktive Displays ersetzt – inklusive W-LAN und Lautsprecher.

„Die Schule ist bestens aufgestellt, wenn es um das konzeptionelle Arbeiten gerade im technischen Bereich geht“, bestätigt der Digitalbeauftragte der Stadt, Maik Kranjc-Dohlien. Insofern sei die Katholische Grundschule auch weiterhin eine attraktive Schule mit sehr fortschrittlich aufgestellten Lehrern und vielen wissbegierigen Kindern. Derzeit werden die Schüler in acht Klassen von acht Klassenlehrerinnen unterrichtet – hinzu kommen eine sozialpädagogische Fachkraft, eine Sonderpädagogin sowie eine Integrationshelferin und eine Sprachlehrerin. „Unser Team ist vielseitig aufgestellt“, sagt Schulleiterin Barbara Janowski. Aber in der Vergangenheit habe es viele Langzeiterkrankte gegeben, hinzu komme die räumliche Enge, teilweise Unterricht in Containern – das hat dem Ruf der Schule nicht gut getan.

Der Digitalbeauftragte lobt das überschaubare Kollegium, das sich gut weitergebildet hätte – vor allem was den Einsatz von I-Pads betrifft. „Die KGS war auch die erste Schule in Radevormwald, die nach speziellen Apps für Kinder mit Migrationshintergrund gefragt hat“, meint er. Mittlerweile seien entsprechende Programme auf acht Geräten installiert. „Pro Klasse gibt es derzeit vier I-Pads, es kommen jetzt nochmal 32 hinzu, so dass wir dann im Schnitt zehn Geräte pro Klasse haben“, sagt Lehrerin Anja Ahlemann. Die Kollegen befänden sich alle in Fortbildungen und würden ergänzend auch noch zusätzlich zwei Online-Schulungen absolvieren. „Wir setzen die Geräte aber nicht nur für Migrantenkinder ein, sondern auch individuell im Unterricht für alle Kinder“, sagt sie. Da gehe es vor allem um Lernschwierigkeiten.

Kranjc-Dohlien bildet die Pädagogen bei Bedarf auch vor Ort am PC aus. „Ich will den Schulen die Unterstützung geben, die sie verdient haben“, sagt der vierfache Vater, darunter zwei schulpflichtige Kinder. Es werde auch weiter in die Technik investiert, genauso wie in die Gebäudesubstanz. „2019 wurde schon die komplette Elektrik erneuert“, sagt Wolfgang Scholl von der Stabsstelle im Rathaus.

Dass das Image der KGS dennoch gelitten hat, mag verwundern, denn die Schule galt wegen des familiären Flairs immer als sehr beliebt. Zentral gelegen, mitten im Geschehen der Stadt – „das hat sich extrem gewandelt“, bedauert Britta Knorz. Sie vermutet, dass einige Eltern sogar glauben, die Schule werde am Standort umgebaut. „Aber kein Kind geht auf eine Baustelle zur Schule“, bekräftigt Anja Ahlemann. Sie kündigt an, dass die Homepage in naher Zukunft überarbeitet und sich die Schule dort auch nochmals präsentieren werde. Britta Knorz betont zwar, dass das Anmeldeverfahren für das nächste Schuljahr abgeschlossen ist, sie geht aber davon aus, dass Kinder an den anderen beiden Grundschulen abgelehnt werden müssen, weil sich dort zu viele angemeldet haben. „Dann können sich die Eltern noch umentscheiden und sich beim Schulamt melden“, sagt sie.

Jürgen Funke, Leiter des Amtes für Schule, Kultur und Sport, weist außerdem daraufhin, dass die KGS auch an ihrem neuen Standort wie auch jetzt schon eine 100-prozentige OGS-Betreuung am Nachmittag gewährleiste – allerdings mit deutlich verbesserten Angeboten alleine schon wegen der räumlichen Möglichkeiten. Funke geht davon aus, dass der Neubau für die KGS frühestens in vier bis fünf Jahren realisiert sein wird. Die Planungen werden drei bis vier Jahre dauern, hinzu käme eine Bauzeit von gut anderthalb Jahren.