Bildung in Radevormwald : KGS Lindenbaum trommelt für musikalische Erziehung

Trommeln ist eines der Angebote an der Schule. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die KGS Lindenbaum stärkt in Zusammenarbeit mit der Musikschule Radevormwald die musikalische Erziehung der Kinder. Instrumente wie Trommeln und Ukulele ermöglichen einen leichten Einstieg.

Von Flora Treiber

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum musikalische Angebote für alle Schüler, die der Förderverein in Kooperation mit der Radevormwalder Musikschule ermöglicht. Schüler der ersten Klassen können tanzen, die Zweit- und Viertklässler trommeln und die Kinder aus den dritten Klassen spielen Ukulele. Die AGs werden in allen Altersstufen gut angenommen und werden von der Dozenten der Musikschule geleitet.

Tänzerin Theresia Kammann trifft sich jeden Mittwoch mit ihren Schülern in der Aula der Grundschule, um zu tanzen. Die Leiterin der Tanzabteilung der Musikschule bringt das Angebot momentan 15 Mädchen und Jungen nahe. Getrommelt wird von 28 Kindern. „Die Angebote werden gut angenommen. Das Besondere ist, dass der Förderverein für die Finanzierung zuständig ist und wir Musik und Rhythmus damit allen Kindern nah bringen können. Auf die Eltern kommen keine zusätzlichen Kosten zu“, sagt Kati Majorek. Die Mitarbeiterin der Musikschule koordiniert die Kooperationen mit den Grundschulen und den weiterführenden Schulen in Radevormwald.

Für den Ukulelen-Unterricht, der immer freitags nach dem regulären Unterricht stattfindet, ist sie zuständig. Während die Ukulelen für die AG angeschafft wurden, gab es die Trommeln bereits in der Grundschule. Sie werden jetzt regelmäßig von den Schülern der zweiten und vierten Klasse gespielt und das mit viel Feingefühl.

Vera Seedorf aus Köln ist eine neue Dozentin an der Musikschule und für die Trommel-AG verantwortlich. Sie bringt den Kindern bei auf ihre musikalische Intuition zu vertrauen. In der zweiten AG-Stunde in dieser Woche trommelten die Mädchen und Jungen ihren Herzschlag. „Beim Trommeln finden wir einen Rhythmus, der uns verbindet. Das bringt euch bei aufeinander Rücksicht zu nehmen und ein gemeinsames Projekt umzusetzen“, sagt die Musikerin zu den Nachwuchs-Trommlern.

Kati Majorek lobt die enge Zusammenarbeit mit den Schulen in Radevormwald. „Wir haben an anderen Schulen weitere Projekte, aber dieses vielfältige AG-Angebot an der KGS Lindenbaum ist etwas besonderes“, sagt sie. Für die Kinder, die an der AG teilnehmen, ist sie eine schöne Abwechslung zu dem normalen Schulalltag und eine Möglichkeit die Angebote der Musikschule zu entdecken.