Politik in Radevormwald : Kfz-Zulassung: Andere machen’s vor

In Wuppertal muss man nicht mehr unbedingt aufs Amt gehen, wenn man Fahrzeuge an- oder ummelden möchte. Foto: dpa-tmn/Arne Immanuel Bänsch

Radevormwald CDU-Kreistagskandidat Christoph Schlüter verweist auf Online-Service in Wuppertal. Dort müssen Bürger, wenn sie digital gut ausgestattet sind, nicht mehr persönlich im Amt vorsprechen. Siegel werden zugeschickt.

Das umständliche Prozedere für Einwohner von Radevormwald, wenn sie ihr Auto an- oder ummelden möchten, stößt in der Stadt zunehmend auf Kritik, zumal wegen der Corona-Krise derzeit die Zweigstelle des Straßenverkehrsamtes in Hückeswagen geschlossen ist – und in den Schulferien ohnehin nicht geöffnet ist.