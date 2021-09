Haushaltseinbringung in Radevormwald : Stadt plant keine Steuererhöhungen für 2022

Haushaltseinbringung in Radevormwald

Radevormwald Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 ist am Dienstagabend im Rat eingebracht worden. Kämmerer Simon Woywod erläuterte der Politik in seiner Rede die wichtigsten Punkte.

Das Wichtigste: Der Haushalt ist erneut ausgeglichen, es wird einen Überschuss von rund 540.000 Euro geben. Nicht minder wichtig: Die Stadt plant auch 2022 keine Steuererhöhung. Die Gewerbesteuer soll beim Hebesatz von 490 Prozentpunkten bleiben, die zunächst anvisierte Anhebung der Grundsteuer B von 490 auf 540 Prozentpunkte wird nicht erfolgen. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind für die Grundsteuer allerdings nach derzeitigem Stand Erhöhungen vorgesehen. „Das heißt nicht, dass es unbedingt so kommen muss“, hatte Woywod am Vormittag bei einem Pressegespräch zum Haushalt erklärt. Es gebe Faktoren, welche die Stadt nicht steuern kann, etwa die Höhe der Kreisumlage. Die Stadt bilanziert weiterhin die durch Corona bedingten Schäden. Ab dem Jahr 2025 müssen dann aus diesem Grund jährlich rund 300.000 Euro abgeschrieben werden.

Die Investitionen im kommenden Haushalt werden mit rund 17,47 Millionen Euro beziffert. Davon werden 2,65 Millionen Euro für Kanäle (unter anderem für das Baugebiet Karthausen), 3,25 Millionen Euro für Straßen, 2,03 Millionen Euro für Gebäude (darunter das neue WohnZimmer an der Nordstraße) und 1,05 Millionen Euro für Grundstücke ausgegeben. 5,81 Millionen Euro umfassen die sonstigen Investitionen, etwa für den Breitbandausbau. Für den Bäderbereich sind zwei Millionen Euro vorgesehen, für den Posten „Bäder und Fahrzeuge“ 673.900 Euro.

Mit dem Haushalt 2021 hatte Radevormwald das Haushaltssicherungskonzept verlassen. Die neu gewonnene Freiheit soll aber nicht zu leichtsinnigen Ausgaben verleiten. „Wir gehen mit den neuen Möglichkeiten verantwortungsvoll um“, versicherte Bürgermeister Johannes Mans im Pressegespräch. Auch Woywod betonte in seiner Haushaltsrede, die Verwaltung könne es nun „nicht krachen lassen“.

Kritische Worte gab es vom Kämmerer erneut zur Finanzpolitik des Oberbergischen Kreises, der einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 angekündigt hat. Ihn wundere das nicht, so Woywod: „Alles ist immer notwendig, alles ist immer wichtig. Es ist ja auch leicht, zahlen müssen es ja die Kommunen.“ Nur an die eigenen Reserven wolle der Kreis nicht herangehen. Woywod appelliert an die Kreistagsvertreter, bei der Beschlussfassung die Interessen der eigenen Kommune nicht zu vergessen.