BMX-Gelände in Radevormwald : „Dirtpark“ bleibt gesperrt

Radevormwald Das Sportgelände an der Bahnstraße ist seit zwei Jahren gesperrt. Eine konkrete Lösung gibt es bisher nicht. Nils Paas von der SPD Radevormwald wirft der Stadt Desinteresse vor. Schließlich sei schon viel Zeit und Geld in den Dirtpark investiert worden.

Der Dirtpark in Radevormwald, der unter anderem über eine BMX-Strecke und einen Pumptrack für Radfahrer verfügt, ist seit knapp zwei Jahren gesperrt. Nachdem der Dirtpark 2017 eingeweiht wurde, hat die Euphorie über das Freizeitangebot an der Bahnstraße nicht lange angehalten.

Nils Paas, Vorstandsmitglied der SPD Radevormwald, kritisiert die Sperrung der Anlage. „Es hat ewig gedauert, um dieses Projekt auf den Weg zu bringen, dann war die Qualität der Erde mangelhaft und dann hat sich die Stadt nicht mehr um den Dirtpark gekümmert. Für mich signalisiert das Desinteresse“, sagt er. Junge Biker aus Radevormwald hatten für die Einweihung des Dirtparks einen Verein gegründet, um sich federführend um die Nutzung der Anlage zu kümmern und sich professionell aufzustellen. Für Nils Paas ist klar, dass ein Verein sich nicht alleine um eine öffentliche Anlage dieser Größe kümmern kann. „Die Jugendlichen wurden mit den Aufgaben alleine gelassen. Eine öffentliche Anlage muss auch in der städtischen Verantwortung liegen und kann nicht sich selbst überlassen werden.“

Entstehung und Zeitplan Der „Dirtpark“ unterhalb der Wasserturmstraße steht in Radevormwald schon lange auf der Tagesordnung. Bereits 2014 berichtete die BM darüber, dass Azubis der Firma Kuhn Edelstahl einen Unterstand für die Anlage bauten, erst drei Jahre später wurde die Anlage eröffnet. 2018 wurde die Anlage dann wieder gesperrt. Nutzer der Anlage bemängelten die Qualität der Erde. Seitdem werden die BMX-Strecke und die anderen Strecken der Anlage weder von professionellen Bikern, noch von Hobby-Fahrern, Kindern oder Jugendlichen genutzt.

Dass der Dirtpark weiterhin geschlossen bleibt, begründet Bürgermeister Johannes Mans mit der Verkehrssicherungspflicht. „Die BMX-Strecke ist weiterhin gesperrt, weil die Stadt die Verkehrssicherungspflicht hat. Mit der damaligen Gründung des Vereins hatten wir die Aufgabe des Betriebes an junge Leute abgegeben. Im Laufe der Zeit ging aber die Nutzung immer weiter zurück. Außerdem kam der Vereinsvorstand auf uns zu und erklärte, dass nicht nur der Bedarf rückläufig sei, sondern es auch keine ausreichende Zahl an Mitgliedern für eine Mitarbeit gebe und der Verein die Aufgabe nicht mehr leisten könne“, sagt der Bürgermeister. „Daraufhin haben wir die Strecke sperren müssen, um Schäden bei dort fahrenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verhindern.“

Die Zukunft des Dirtparks soll jetzt durch das Jugendamt der Stadt ausgestaltet werden. „Das Jugendamt hat den Auftrag, eine Möglichkeit zu suchen, bei der Jugendliche zentraler in der Stadt einen Platz nutzen können. Wir sind mitten in dem Prozess, eine solche Fläche zu finden. Weitere Informationen soll es dazu in der nächsten Jugendhilfeausschuss-Sitzung nach den Sommerferien geben. Wir prüfen aktuell, ob vielleicht ein kleiner Teil der Strecke für eine Nutzung überarbeitet werden kann. Dies ist aber erst vor wenigen Tagen initiiert worden“, sagt der Bürgermeister.