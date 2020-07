Bürgermonitor für Radevormwald : Bikerlärm – „keine Besserung feststellbar“

Die Beschwerden aus vielen deutschen Regionen über Motorradlärm– auch aus dem Bergischen Land – haben auf Landes- und Bundesebene für Debatten gesorgt. Foto: dpa/Martin Weisberger

Radevormwald Auf Landes- und Bundesebene wird verstärkt über Maßnahmen gegen Motorradlärm beraten. Vor Ort in Radevormwald, etwa in der Ortschaft Dahlhausen, sind die Bewohner skeptisch, ob dies dauerhaft etwas bringen wird.

Vor einigen Wochen hatten Frank J. Franzke und seine Nachbarn endgültig genug: Sie wandten sich wegen des Motorradlärms in Dahlhausen an die Verwaltung und die Politik, sowohl auf lokaler als auch auf überregionaler Ebene. Die Dahlhausener sind nicht die Einzigen, die sich landauf landab wegen der Belästigung durch Biker beschweren. Besonders in den Mittelgebirgen, deren Strecken bei den Bikern beliebt sind, artikuliert sich der geballte Unmut. Und „es scheint sich in der Landespolitik tatsächlich etwas zu tun“, meint Franzke nun. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf habe zu diesem Thema Landrat Jochen Hagt (CDU) kontaktiert und gebeten, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung des Motorradlärms umgesetzt werden sollen.

Auch auf Bundesebene kommt einiges in Bewegung. Die Bundesländer hatten sich Mitte Mai gefordert, die zulässigen Geräusch-Emissionen auf einen Wert zu begrenzen, der in etwa der Lautstärke eines vorbeifahrenden Lkw oder eines Rasenmähers entspricht. Der Bundesrat will außerdem beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen.

Auch wenn diese Zeichen positiv seien, so räumt Franzke ein: „Trotzdem sind wir eher skeptisch, ob die Lärmbelästigung verringert werden kann.“ Denn selbst wenn Sanktionen wie die Geschwindigkeitsbegrenzungen oder die strenge Limitierung der Lautstärke bei der Zulassung von Motorrädern verwendet werden, bleibe das Problem, dass eine bestimmte Gruppe von Motorradfahrern eine aggressive Fahrweise als „Stressabbau“ propagiere.

Und wie stellt sich die Situation in Dahlhausen inzwischen dar? Das hänge vom Wetter ab, erklärt Franzke. Je sonniger, desto unerträglicher die Lärmbelästigung. „Eine Besserung können wir nicht feststellen.“ Die aktuelle Diskussion hat offensichtlich auf die Zweiradfahrer noch keinen Eindruck gemacht.

Das Bild vom Biker, der aggressiv bis zum Anschlag durch die Gegend rast, will Michael Wilczynski, der zweite Vorsitzende des Bundesverbandes der Motorradfahrer (BVDM), so nicht stehen lassen. „Es stimmt, dass es Motorradfahrer gibt, die zu schnell fahren, aber die gibt es auch unter den Autofahrern.“ Der Mann aus Schwerte und seine Mitstreiter vom BVDM halten nichts von Fahrverboten. Stattdessen müsse die Polizei stärker kontrollieren, um die schwarzen Schafe aus dem Verkehr zu ziehen. „Aber die Polizei ist ja in den vergangenen Jahren kaputt gespart worden“, meint Wilczynski.

Er räumt ein, dass es inzwischen auch Meinungsverschiedenheiten unter den Bikern selber gibt, was die Linie zur Lärm-Diskussion angeht. Der BVDM vertritt eine konziliante Linie, eine jüngere Gruppe mit Namen „Biker for Freedom“ schlägt dagegen scharfe Töne an und konnte bei verschiedenen Demonstrationen im Bundesgebiet Tausende von Motorradfahrern mobilisieren. Eine ernsthafte Spaltung der Biker-Community in Radikale und Gemäßigte befürchtet Wilczynski allerdings nicht.