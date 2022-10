Baugebiet in Radevormwald : Karthausen bekommt kein Nahwärmenetz

Radevormwald Die Preissteigerungen auf dem Energiesektor seien ein Grund, erklären Verwaltung und Stadtwerke. Für die Bauherren sind nun individuell Lösungen gefragt.

Die Pläne, das neue Baugebiet Karthausen im Westen von Radevormwald mit einem Nähwarmenetz zu versorgen, werden aufgegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. „Die allgemeinen Preissteigerungen betreffen auch die Branche der Energieversorgung. Aus diesem Grund hat die Stadt Radevormwald in enger Absprache mit den Stadtwerken Radevormwald (SWR.) entschieden, kein Nahwärmenetz durch die SWR. in dem Neubaugebiet Karthausen zu realisieren“, heißt es in der Mitteilung.