Wasserversorgung in Radevormwald : Stadtwerke-Schreiben sorgt für Verwunderung bei Anwohnern

Wasserversorgung in Radevormwald

Radevormwald Kryptische Formulierungen machten Anwohner in Wilhelmstal skeptisch. Doch der Brief ist echt – morgen Vormittag wird für einige Stunden das Wasser abgestellt. Im Zweifelsfall sollten Bürger anrufen und sich vergewissern, rät der Technische Leiter.

Mit einem Schreiben haben die Stadtwerke Radevormwald betroffene Haushalte in der Ortschaft Wilhelmstal auf eine vorübergehende Unterbrechung der Wasserversorgung in dieser Woche hingewiesen. Darin wird angekündigt, dass am Mittwoch, 2. Dezember, von 8 bis 11 Uhr kein Wasser zur Verfügung stehen wird. Daher sollten für alle Fälle vorher Vorräte angelegt werden.