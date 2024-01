Katholische Pfarreiengemeinschaft Radevormwald/Hückeswagen Katholiken vor großen Herausforderungen

In diesem Zusammenhang ging es um das Thema der Pastoralen Einheiten. Schon im vergangenen Jahr hatte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki mit seiner Unterschrift den Weg frei gemacht für die Vereinigung der Gemeinden Wipperfürth, Marienheide, Lindlar, Hückeswagen und Radevormwald. „Wir sprechen im Moment noch von der Pastoralen Einheit Oberberg Nord, auch wenn dieser Name noch nicht in Stein gemeißelt ist“, sagte Klein. Auch grundsätzlich sei das Vorhaben noch ein weiter Weg. „Wir befinden uns in Phase eins, in Oberberg Süd und Oberberg Mitte ist man schon eine Phase weiter. Es geht darum, dass bei uns ein koordinierender Pfarrer ernannt wird, der die weitere Entwicklung federführend in die Hand nehmen wird. Perspektivisch soll es bis 2030 oder 2032 so sein, dass ein leitender Pfarrer für die gesamte Pastorale Einheit feststehen soll“, sagte Klein. Die Entscheidung für den koordinierenden Pfarrer bedeute nicht dessen Einsetzung als künftiger leitender Pfarrer.