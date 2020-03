Umweltwoche in Radevormwald : Garten-Schwerpunkt in der Stadtbücherei

Radevormwald Auch die Stadtbücherei Radevormwald beteiligt sich an der Umweltwoche der Stadtverwaltung. Es gibt rund 170 Ratgeber-Bücher zum Thema Garten im Bestand, von denen vom 23. bis 28. März eine Auswahl ausgestellt wird.

Zunächst stellen sich die Fragen nach den eigenen Wünschen und Zielen der Teilnehmer, die Erfolg und Freude versprechen. Denn wenn der gärtnernde Mensch keinen Spaß an der Arbeit und am Ergebnis findet, hat der Garten schon verloren und damit oft auch die Vögel und Insekten.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 26. März, um 17.30 Uhr in der Stadtbücherei. Es wird keine Gebühr erhoben, gegebenenfalls jedoch für Material um eine Spende gebeten. Teilnehmer sollten sich vorher anmelden unter ☏ 02195 / 932177 oder per E-Mail an buecherei@radevormwald.de.