Stadtgrenze zu Radevormwald : Katastrophenübung an der Wupper-Talsperre geplant

Radevormwald Rund 500 Personen werden pro Tag beteiligt sein. Bürger sollten nicht über Feuer, Rauch und „verletzte“ Statisten besorgt sein.

Wer am ersten Oktoberwochenende die Wuppertalsperre besucht und dann Rauch und Feuer und viele Rettungskräfte im Einsatz sieht, sollte nicht gleich das Schlimmste befürchten. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Oktober, findet nämlich im Auftrag und unter Beteiligung der Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln eine Übung für die Einsatzkräften des Katastrophenschutzes an der Wuppersperre statt. Ort ist die Ortschaft Kräwinklerbrücke an der Stadtgrenze zu Radevormwald.