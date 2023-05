Karneval in Radevormwald Kartenverkauf für „Paveier“ startet am Donnerstag

„Rua Kapaaf“ startet den Vorverkauf am Donnerstag, 25. Mai, zwischen 17 und 18 Uhr im Bürgerhaus. „Hier können auch die vorbestellten Karten abgeholt werden“, teilt die Karnevalsgesellschaft mit. „Ab Freitag gibt es dann die Karten bei PBS Schwanz und in der Stadtbücherei.“ Die „Paveier“ feiern in diesem Jahr übrigens ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. „Wir freuen uns daher besonders, sie nun zum siebten Mal in Radevormwald begrüßen zu können“, erklärt Thomas Lorenz, Gründungspräsident von „Rua Kapaaf“ und in Köln verwurzelter Karnevalist.