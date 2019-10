Unternehmen in Radevormwald : Bewerbung für Karrieretag bei Gira läuft noch bis kommenden Montag

Unternehmen in Radevormwald

Radevormwald Eine „Recruiting“- und Kontaktmesse mit Personalverantwortlichen aus 50 Familienunternehmen findet am 29. November bei der Firma Gira statt.

Noch bis Montag, 14. Oktober, haben Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, „Young Professionals“ und „Professionals“ mit erster Berufserfahrung Zeit, sich für eine Teilnahme am „Karrieretag Familienunternehmen“ zu bewerben.

Die 24. Auflage dieser besonderen Recruiting- und Kontakt-Messe findet am Freitag, 29. November, beim Gebäudetechnikspezialisten Gira in Radevormwald statt. Auf dem neuen, vor einem Jahr eingeweihten Gira Campus werden etwa 650 ausgewählte Nachwuchskräfte auf Entscheider und Personalverantwortliche aus 50 Familienunternehmen – darunter neben Gira unter anderem Hilti, Peek & Cloppenburg, Schüco und Vaillant – treffen, heißt es in der Ankündigung.