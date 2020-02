Närrische Zeit in Radevormwald : „Karnevalszug findet selbstverständlich statt“

Närrische Zeit in Radevormwald

Diese wandelnden Bällebecken hatten beim Karnevalszug im vergangenen Jahr ebenso viel Spaß wie die Zuschauer. Auch in diesem Jahr zieht der Zug – auch wenn offenbar gegenteilige Gerüchte in der Stadt gestreut werden. Foto: Flora Treiber (Archiv). Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die RKG weist Gerüchte zurück, nach denen die Veranstaltung ausfallen soll. Im Gegenteil: Teilnehmer können sich noch anmelden.

Karneval, das steht eigentlich für Spaß und gute Laune, doch auch einem Karnevalist wie Dominik Betz kann mal der Spaß vergehen. Nämlich dann, wenn ihm Gerüchte zu Ohren kommen, dass der Radevormwalder Karnevalszug in diesem Jahr angeblich nicht stattfinden soll.

Auch auf einer Radevormwalder Facebook-Gruppe hat Dominik Betz nun noch einmal klar gestellt, dass an den Gerüchten von einer Absage des Zuges nichts dran ist. Am Karnevalssamstag, 22. Februar, wird sich der „närrische Lindwurm“ in Bewegung setzen.