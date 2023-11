Radevormwalder vor dem Amtsgericht Beim Karneval zu tief ins Glas geschaut

Karneval ist eine Gelegenheit, bei der auch mal viel getrunken wird – und mancher übertreibt es dabei so sehr, dass die Sache ein unschönes Nachspiel hat. Das passierte auch einem 51-jährigen Mann aus Radevormwald, der sich wegen eines Vorfalls am Karnevalssamstag dieses Jahres am Markt vor dem Wipperfürther Amtsgericht zu verantworten hatte.