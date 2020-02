Karnevalisten aus Radevormwald : Beim Tollitätentreffen des Kreises waren die Rader gut vertreten

Oberberg Auf Schloss Homburg hatte Landrat Jochen Hagt die Karnevalsgesellschaften aus dem Oberbergischen eingeladen. Es gab ein Bühnenprogramm und natürlich Orden.

der Karnevalisten im Oberbergischen Kreis: „Wir brauchen Menschen, die sich für das Miteinander einsetzen. Mein herzlicher Dank geht deshalb an alle, die sich in den oberbergischen Karnevalsvereinen und -gesellschaften mit ihren individuellen Fähigkeiten einbringen. Ihr tretet damit für Zusammenhalt, Gemeinschaft und Brauchtum ein.“

Mit Blick auf die große Präsenz der karnevalistischen Tanzgruppen, sagte der Landrat: „Es ist klasse, dass so viele Vereine im Oberbergischen Kreis so eine tolle Jugendarbeit machen!“ Der Kreis stellt für diese Nachwuchsarbeit deshalb jeder Jugendgruppe der Karnevalsvereine 300 Euro bereit. Außerdem hat der Landrat angekündigt, dass er sich dafür einsetzen möchte, bürokratische Hürden für (Karnevals)-Veranstaltungen abzubauen. Für die Verleihung der orden erhielt der Landrat Unterstützung von den stellvertretenden Landräten, zu denen mit Ursula Mahler auch Friedrich Wilke und Margit Ahus zählen, sowie von Kreisdirektor Klaus Grootens. Mit einem Bühnenprogramm feierten die oberbergischen Jecken Karneval in der Neuen Orangerie: