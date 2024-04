Krankenhaus in Radevormwald Dr. Volker Brockhaus bleibt der Sana-Klinik treu

Marco Wagner und Volker Brockhaus kennen sich seit Jahren, da Wagner bereits als Oberarzt bei Dr. Brockhaus in Radevormwald tätig war. „Die konservative Kardiologie war dem Sana Krankenhaus Radevormwald immer sehr wichtig und soll es mit dieser Zusammenarbeit auch in Zukunft bleiben“, so Wagner. Und das hat gute Gründe: Über 300.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt. Herzinfarkt und Schlaganfall sind mit weltweit über 17 Millionen jährlich sterbenden Menschen die häufigsten Todesursachen.