Kanusportler aus der Region : „Drag Attack“-Team will seine Erfolge wiederholen

Teammitglieder Nadine Tarrach, Angelika Martin, André Schmidt und Beate Ludes (v.l.) bei der jüngsten Weltmeisterschaft in Racice. Foto: Ralph Müller

Radevormwald/Wuppertal Die Drachenboot-Abteilung des Vereins für Kanusport startet am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in München. In der Vergangenheit gab es bereits Medaillengewinne.

Die Drachenboot-Abteilung des Vereins für Kanusport Wuppertal, dessen „Hausgewässer“ der Beyenburger Stausee an der Grenze zu Radevormwald ist, startet am kommenden Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in München und möchten an die Erfolge anschließen, die einige Teammitglieder bei der jüngst stattgefundenen Weltmeisterschaft in Racice, Tschechien, feiern konnten.

Wenn vom 16. bis 19. September auf der Olympiastrecke in München-Oberschleißheim das Startsignal ertönt, stehen die Chancen gut, dass auch das Wuppertaler Team „Drag Attack“ in einem der Drachenboote sitzt. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Corona-Pandemie die Sportlerinnen und Sportler zu einer Pause gezwungen. Dennoch lebten das Vereinsleben und damit auch das Drachenbootteam spätestens mit dem Beginn dieser Saison wieder auf. Neue Paddlerinnen und Paddler kamen hinzu, die nun das Team unterstützen.

So gestärkt möchte „Drag Attack“ wieder angreifen. Das Team blickt dabei auf eine langjährige Geschichte zurück: 1989 bei einem Drachenboot-Rennen in Dubuque, Iowa, gegründet, nahmen sie schon 1991 an ihrer ersten Deutschen Meisterschaft in Dresden teil. Die erste – sofort erfolgreiche – Teilnahme an einer Europameisterschaft konnte die Mannschaft dann 1992 verbuchen, als sie im Belgischen Mechelen an den Start ging. Die Verbindung zur Regattastrecke in München-Oberschleißheim ist sogar noch weiter in der Vergangenheit zu finden: 1980 konnten sich dort die Kanurennsportler der Kanusportgemeinschaft Wuppertal (KSG) durchsetzen und erreichten 20 von 52 möglichen Medaillen. Erst zu Beginn des Monats nahm ein Teil des Teams mit der Deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft im Tschechischen Racice teil. Nadine Tarrach startete in der Senioren-Altersklasse (bis 40 Jahre) und holte dort, in verschiedenen Bootskategorien, je zweimal Gold, Silber und Bronze. In der Damen-Masters-Klasse (ab 40 Jahre) konnten sich Beate Ludes und Angelika Martin über drei Goldmedaillen im Kleinboot freuen. André Schmidt konnte in der Herren-Masters-Kategorie Silbermedaillen auf der 200- und 500-Meter-Strecke verbuchen.

Von den ursprünglich durch den VfK gemeldeten drei Teams werden nur zwei in München an den Start gehen können, da die Mixed-Mannschaft der Senioren aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle nicht genügend Aktive vorweisen kann. Dennoch werden das Damen- und das Mixed-Team der „Drag Attack“-Masters am Wochenende auf der Olympiastrecke vertreten sein und um die Medaillenplätze kämpfen.

(s-g)