Kirchenmusik in Radevormwald Strahlender Orgelklang zum Abschied

Diese Eigenkompositionen, auch etwa die „Irish Fantasy“, in die Stamm ein paar subtile Töne des alten Volksliedes „Oh wie wohl ist mir am Abend“ eingebaut hatte, hatten es in sich. In diesem Zusammenhang eingebettet wirkte ein Werk wie das „Präludium c-Moll“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zwar absolut nicht wie ein Fremdkörper. Aber man konnte sich durchaus auch ein abendfüllendes Stamm-Programm vorstellen. Es war faszinierend, wie er aus dem Instrument so unterschiedliche Stilrichtungen wie Barock, Klassik – oder eben sogar ein klein wenig Irish Folk in natürlich ganz und gar ungewöhnlicher Instrumentierung – hervorzubringen in der Lage war.