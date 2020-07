Mobilität in Radevormwald : AL-Mitglied schlägt neue Buslinie vor

Radevormwald Die Buslinien 671, 616 und 626 könnten nach Ansicht von Felix Staratschek (AL) vereinheitlicht und kundenfreundlicher werden. Für eine neue Buslinie hat er bereits einen möglichen Linienverlauf entworfen.

Durch diese Änderungen sieht das Mitglied des Verkehrsausschusses mehrere Vorteile: ▶ Alle Busse von Önkfeld, Herkingrade und Dahlerau fahren auch zum Wuppermarkt. ▶ Von den Wupperorten kommt man ohne Umsteigen nach Lennep. ▶ Für alle Pendler kommt der ÖPNV deutlich näher an das Industriegebiet. ▶ Alle wichtigen Orte sind mit einer Linien und einem Fahrplan verbunden, so dass die Nutzung attraktiver ist. ▶ Die „unproduktiven Parallelfahrten“ der Linien 626 und 671 zwischen Herbeck und Radevormwald entfallen. ▶ Der Osten Radevormwalds wird besser an Lennep angebunden.

Staratschek mahnt zudem an, den Busverkehr der Linie 339 nach Schlagbaum zu verbessern. Drei Fahrten montags bis freitags seien zu wenig. Hier seien Anrufbusse nötig. Zusätzlich müsse geprüft werden, ob bei Busumläufen, die in Radevormwald enden noch eine Bedarfsfahrt nach Schlagbaum angehängt werden kann. Das hieße, dass der Bus nur dann Richtung Schlagbaum fahre, wenn in der Innenstadt jemand mit einem Fahrziel in diese Richtung zusteigt. Diese Busse würden nur fahren, wenn es wirklich Bedarf gäbe, aber so wäre es möglich, auch noch nach 15.53 Uhr per Bus nach Hause zu fahren.