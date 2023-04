Italienischer Gast bei Tuspo Dahlhausen Kampfsport-Training mit dem Großmeister

Er wirkt eisern, streng und hart. Vielleicht auch ein wenig angsteinflößend. Auf jeden Fall strahlt Michele Pisante ein Selbstbewusstsein aus, das Respekt einfordert. Seinen mit Holzmesser und Plastikpistole bewaffneten Gegenüber ermutigt er mit ernster Miene: „Los, überrasche mich. Greif mich an. Wo, wann und wie du willst.“ Der junge Mann überlegt, während sich Pisante von ihm abwendet. Vor den aufmerksamen Seminarteilnehmer stolziert er auf und ab, erklärt was, als sich plötzlich der Angreifer hinterrücks auf ihn stürzt und ihm das Holzmesser an die Kehle hält. Pisante bleibt unbeeindruckt stehen. „Wenn ihr die Klinge am Hals spürt, ist es schon zu spät“, sagt er noch, als er sich mit einer blitzschnellen und präzisen Handbewegung von seinem Angreifer befreit. Das Messer fliegt meterweit durch die Luft, der junge Mann liegt vor seinen Füßen. „Das solltet ihr nicht machen, wenn ihr nicht genau wisst wie, nur weil ihr es einmal in einem Film gesehen habt. Es funktioniert nicht, und ehe ihr euch verseht, steckt das Messer auch schon in eurem Hals.“